Neubrandenburg - Nach monatelangen Bauarbeiten soll Neubrandenburg von Dienstag an wieder per Bahn erreichbar sein. Mit Betriebsbeginn sollen die Züge wieder verkehren, wie ein Bahnsprecher sagte. Am Montag gab es noch letzte Test- und Abnahmefahrten. Die Bauarbeiten rund um Neubrandenburg hatten sich wiederholt um mehrere Monate verzögert, was beim Verkehrsclub Deutschland (VCD) auf heftige Kritik gestoßen war. Bei dem Projekt wurden unter anderem drei alte Stellwerke ersetzt.

Ganz ohne Einschränkungen geht es auf der Strecke Richtung Stralsund aber noch nicht. In Altentreptow und Sternfeld laufen Restarbeiten. An diesen Stationen wird nach Bahn-Angaben noch die Beleuchtung installiert. Deshalb hielten die Züge dort aus Sicherheitsgründen vorerst nur tagsüber. Wegen Bahnsteigarbeiten halten zudem die Züge der Linie RE51 und der Linie RE5 in Sternfeld nur alle zwei Stunden.