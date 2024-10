In der Nacht brennen in verschiedenen Stadtteilen Berlins Autos. Die Polizei vermutet Brandstiftung.

Berlin - In der Nacht haben in mehreren Stadtteilen von Berlin wieder Fahrzeuge gebrannt. Menschen wurden dabei nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. So brannten gegen Mitternacht drei Autos auf dem Klenzepfad in Berlin-Reinickendorf. Der Motor- und der Innenraum der Fahrzeuge wurde dabei den Angaben zufolge völlig zerstört. Zwei weitere Autos wurden durch die Hitze beschädigt. Anwohner hatten die Feuer bemerkt und die Rettungskräfte gerufen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Gegen ein Uhr sah ein Autofahrer in der Straße Dohnagestell in Berlin-Wedding im Vorbeifahren ein in Flammen stehendes Auto.

Weitere Brände in Friedrichshain und Hohenschönhausen

Etwa eine Stunde später brannte in der Bahrfeldstraße Ecke Friedrich-Junge-Straße in Berlin-Friedrichshain eine Kunststoffplane, die über ein parkendes Auto gespannte war. Ein Anwohner soll die Flammen mit einer Wasserflasche gelöscht haben, sodass die Feuerwehr nicht mehr tätig werden musste, hieß es. Der Brand beschädigte das Auto. Auch hier wurde nach Einschätzung der Polizei das Feuer vorsätzlich gelegt.

Ein weiteres Auto stand in den frühen Morgenstunden in der Zingster Straße in Berlin-Hohenschönhausen komplett in Flammen. Die Polizei geht abermals von Brandstiftung aus.

Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts ermittelt.