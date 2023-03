Wieder Luchsnachwuchs in Thüringen: Jungtier im Eichsfeld

Ein Hinweisschild auf den Luchswald hängt an einem Baum im Dorlewald.

Erfurt - In Thüringen hat es wieder Nachwuchs bei freilebenden Luchsen gegeben. Im Landkreis Eichsfeld sei auf Aufnahmen einer Fotofalle ein Luchsweibchen mit einem Jungtier nachgewiesen worden, teilte das Umweltministerium am Samstag mit. Es sei das zweite Luchsjunge, das seit 2022 in Thüringen beobachtet wurde. Bereits Ende des vergangenen Jahren hatten Fotos Luchsnachwuchs im Kreis Nordhausen dokumentiert.

Der Umweltverband BUND und die Universität Göttingen (Niedersachsen) erforschen mit den Fotofallen den Luchsbestand in Thüringen. Laut Ministerium waren im Freistaat bereits im vergangenen Frühjahr sechs standorttreue Luchse nachgewiesen.