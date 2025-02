Die Chance, dass das gestohlene Rad wieder auftaucht, ist vergleichsweise gering. Die Aufklärungsquote der Polizei in diesem Bereich betrug zuletzt 11,3 Prozent. So sehen die genauen Zahlen aus.

Wieder mehr Fahrraddiebstähle in Sachsen-Anhalt erfasst

Die Zahl der gestohlenen Fahrräder in Sachsen-Anhalt lag laut der Polizeilichen Kriminalstatistik 2024 bei über 9.017. Nicht alle Diebstähle werden angezeigt. (Symbolbild)

Magdeburg - Die Polizei in Sachsen-Anhalt hat zuletzt mehr Fahrraddiebstähle erfasst. Im vergangenen Jahr gab es 9.017 derartige Straftaten nach 8.571 im Jahr 2023, wie aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage des Grünen-Abgeordneten Sebastian Striegel hervorgeht. Es sei wieder das Niveau der Jahre 2021 und 2022 erreicht. In früheren Jahren seien es aber stets mehr als 10.000 erfasste Fälle gewesen. Aufgeklärt wurde 2024 etwa jeder neunte Fahrraddiebstahl, genau waren es 11,3 Prozent.

Die von Striegel erfragte Auflistung nach Landkreisen und Gemeinden zeigt, dass Magdeburg und Halle weiter Hochburgen für Fahrraddiebe sind, dort gab es 2.435 beziehungsweise 2.168 Fälle. In der Landeshauptstadt lag die Aufklärungsquote bei 18,6 Prozent, in Halle bei 5,6 Prozent. In Dessau-Roßlau erfasste die Polizei die Zahl von 389. Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld wurden 573 Fahrräder geklaut, im Landkreis Harz 519, im Saalekreis 491, wie aus der Übersicht hervorgeht.

Die Zahlen stammen aus der Polizeilichen Kriminalstatistik. Diebstähle oder Diebstahlversuche, die nicht zur Anzeige gebracht werden, sind darin nicht erfasst.