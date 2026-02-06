Martin Hermansson ist einer der Pechvögel in dieser Alba-Saison. Knapp drei Monate nach einer Knieverletzung erwischte es den Basketballer aus Island jetzt am Daumen.

Berlin - Die Basketballer von Alba Berlin müssen für etwa sechs Wochen auf ihren Spielmacher Martin Hermansson verzichten. Der 31-jährige Isländer verletzte sich beim Champions-League-Spiel gegen den griechischen Club Karditsa Iaponiki am Daumen. Eine Untersuchung im Unfallkrankenhaus Berlin ergab nach Angaben des Clubs eine schwerere Bandverletzung.

Damit wird Hermansson seinem Team in einer entscheidenden Saisonphase in der Champions League, beim Pokal-Fina-Four und im Kampf um die Playoff-Plätze in der Basketball-Bundesliga fehlen. In der Liga ist der Aufbauspieler zusammen mit Jack Kayil der erfolgreichste Punktesammler des Teams. Bereits im November hatte der Isländer sich am Knie verletzt.