Halle/Nordhausen - Wegen nicht besetzter Stellwerke fallen erneut Züge auf der Strecke Halle-Kassel aus - es fahren an Wochenenden ersatzweise Busse. Ab dem 3. November bis einschließlich 17. Dezember fahren in den Nächten von Freitag auf Samstag sowie von Samstag auf Sonntag keine Züge auf der Strecke von Halle über Lutherstadt Eisleben und Sangerhausen nach Nordhausen, wie das Bahnunternehmen Abellio am Freitag mitteilte.

Der Hintergrund: Der Schienennetzbetreiber DB Netz AG könne Stellwerke entlang der Strecke wegen Personalmangels nicht besetzen, wie Abellio mitteilte.

Betroffen von der nächtlichen Betriebsruhe seien die S-Bahn-Linie S 7 Halle - Lutherstadt Eisleben und die Regionalexpresslinien RE 8 Halle - Leinefelde sowie RE 9 Halle - Kassel. Es fahren stattdessen Busse zwischen Halle und Nordhausen. Da Busse wegen einer Straßensperrung Wolferode nicht anfahren könnten, werde ein Ersatzverkehr mit Taxen zwischen Wolferode und Lutherstadt Eisleben eingerichtet. Dort bestehe Anschluss an Busse in Richtung Halle und Nordhausen.

Die Betriebsruhe betreffe auch Züge der Regionalexpresslinie RE 10 Erfurt - Sangerhausen - Magdeburg. Sie entfielen zwischen Sangerhausen und Klostermansfeld, es führen stattdessen Busse.

Reisende sollten sich unbedingt vorab über ihre Verbindungen informieren.