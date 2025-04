Lange war das beliebte Lustschloss auf der Pfaueninsel wegen einer Sanierung geschlossen. Nun öffnet es wieder. Für einen möglichen Eintritt in den Park Sanssouci laufen letzte Abstimmungen.

Das Schloss auf der Pfaueninsel soll am 25. Mai wieder öffnen. (Archivbild)

Berlin - Anlässlich der Wiedereröffnung des Schlosses auf der Berliner Pfaueninsel ist ein Themenjahr rund um Inseln geplant. Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg will von Mai bis Oktober entsprechende Führungen, Aktionstage, Workshops und Spaziergänge anbieten, wie sie bei ihrer Jahrespressekonferenz in Berlin mitteilte.

Das bei Touristen und Berlinern beliebte Lustschloss auf der Pfaueninsel wird am 25. Mai nach einer jahrelangen Sanierung für das Publikum wiedereröffnet. Die Instandsetzung des 1794 erbauten Gebäudes hatte Ende Juli 2021 begonnen. Auch an anderen Orten der Stiftung sind Veranstaltungen zum Thema Inseln geplant, etwa am Schloss Charlottenburg oder im Park Sanssouci.

Eintritt für Park Sanssouci soll 2026 kommen

Für einen Teil des zum Weltkulturerbe zählenden Parks Sanssouci in Potsdam soll voraussichtlich ab dem Saisonbeginn 2026 Eintritt gezahlt werden. Man sei noch in den letzten Abstimmungen mit der Landeshauptstadt, sagte Generaldirektor Christoph Martin Vogtherr in Berlin. Auch müsse das Thema noch abschließend im Stiftungsrat diskutiert werden.

In der Überlegung seien Jahreskarten für 20 Euro oder für zwölf Euro ermäßigt sowie Tageskarten für zwei oder drei Euro. Bislang zahlt die Stadt Potsdam jährlich 800.000 Euro als Pflegezuschuss an die Stiftung. Diese Zahlungen sollen ab Januar 2026 eingestellt werden. Um die Summe zu kompensieren, wird der Parkbesuch kostenpflichtig.

2024 wieder mehr Besucher in Schlössern

Die Stiftung verzeichnete 2024 wieder mehr Besucherinnen und Besucher und auch mehr Einnahmen durch Eintritte. Demnach wurden über 1,4 Millionen Besuche gezählt, das ist ein Plus von mehr als neun Prozent im Vergleich zu 2023. Während es an den märkischen Standorten einen leichten Rückgang bei den Zahlen gebe, sei die Tendenz in den Berliner Schlössern weiter steigend.