Die 20 Spiele seit Saisonbeginn hat Magdeburg fast optimal absolviert. Dabei werde dem SC Magdeburg laut Trainer Wiegert erst jetzt der richtige Rhythmus beschert.

Trainer Bennet Wiegert hofft darauf, dass seine Mannschaft nach der Länderspielpause schnell wieder in den Rhythmus findet. (Archivbild)

Magdeburg - Lediglich ein Punktverlust in der Bundesliga sowie die Niederlage bei der Club-WM - die Handballer des SC Magdeburg haben die 20 Spiele in neun Wochen fast optimal absolviert. Fast nebenbei erklärte SCM-Trainer Bennet Wiegert in einer Medienrunde, dass die kommende Phase auf sein Team zugeschnitten sei. „Jede Woche zwei Spiele ist einfach unser Rhythmus“, sagte der 43-Jährige angesichts von „nur noch“ 16 anstehenden Partien bis Ende Dezember.

Lediglich „ein, zwei Sachen bis Weihnachten“, in denen sich Wiegert 48 Stunden zwischen zwei Spielen gewünscht hätte, klingen nach einem fast perfekten Wunschzettel für den Trainer, wenn seine Mannschaft schnell wieder den vor der Länderspielpause eingenommenen Rhythmus wiederfindet.

„Ich habe etwas vermisst, weil wir in einem guten Rhythmus waren. Jetzt müssen wir uns in einer Trainingseinheit auf eine Woche und zwei Spiele vorbereiten“, sagte Wiegert vor dem Pokalspiel beim Zweitligisten TV Großwallstadt am Mittwoch (19.30 Uhr/Dyn).

Halloween statt Champions League

Wiegert hofft, dass seine Spieler gesund von den Auswahlteams zurückgekehrt sind und nach der Aufgabe beim Traditionsclub auch am Sonntag im Bundesliga-Heimspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen (18.00 Uhr/Dyn) auflaufen können: „Nach den beiden Spielen werden wir sehen, ob die Pause gutgetan hat.“

Der Trainer selbst hätte „die Pause nicht gebraucht“, konnte aber liegengebliebene Sachen aufarbeiten. Und ohne „grenzenlosen Wettkampfstress“ sowie der Halloween-Feier mit den Kindern und dem 68. Geburtstag von Vater Ingolf hatte Wiegert ein Alternativprogramm absolviert, dass „irgendwie auch gepasst“ habe.