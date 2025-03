Will Smith spielt Konzert in Wolfsburg

Wolfsburg - US-Star Will Smith wird als einer der Haupt-Acts beim Sommerfestival in der Autostadt in Wolfsburg auftreten. Der 56-Jährige soll abends am 12. Juli auf der Lagunenbühne singen, wie die Autostadt mitteilte. Erst im vergangenen Jahr veröffentliche Smith nach längerer Pause neue Songs. Das Sommerfestival soll demnach vom 4. Juli bis 17. August laufen.

Die Autostadt ist unter anderem ein Museum und Veranstaltungszentrum; Volkswagen-Kunden können dort auch Neuwagen abholen. Wer neben Hollywood-Schauspieler und Musiker Will Smith (Men in Black, Bad Boys) außerdem in Wolfsburg auftritt, soll am 24. April in einem Livestream bekanntgegeben werden. Der Vorverkauf für die Veranstaltungsreihe beginnt am 28. April; für Jahreskarteninhaber der Autostadt schon am 25. April.