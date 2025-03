Magdeburg - Drei Monate nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt hat Sachsen-Anhalts Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) den Beschäftigten der Universitätsmedizin Magdeburg für ihren Einsatz gedankt. „Innerhalb kürzester Zeit nach dem Anschlag waren am Abend mehr als 800 Ärzte, Pfleger und andere Helfer der Unimedizin Magdeburg in Bereitschaft“, sagte Willingmann bei einer Veranstaltung in der Klinik.

Am 20. Dezember 2024 war ein 50-jähriger Mann mit einem Auto über den Weihnachtsmarkt gerast. Sechs Menschen starben, mehr als 300 wurden verletzt. Die Uniklinik Magdeburg versorgte 72 Betroffene, darunter 15 Schwerstverletzte.

Willingmann betonte, trotz der Trauer und Wut über das Geschehene sei der Einsatz der Helfenden vor Ort und in den Kliniken ein „leuchtendes Beispiel“ gewesen. „Selbst in den dunkelsten Stunden gibt es immer auch Licht.“