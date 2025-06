Wimbledon - Australian-Open-Achtelfinalistin Eva Lys hat sich nicht ernsthafter verletzt und kann in Wimbledon voraussichtlich antreten. Die Tennisspielerin aus Hamburg habe eine Entzündung an der Bauchmuskulatur, sagte Billie-Jean-King-Cup-Coach Rainer Schüttler der Deutschen Presse-Agentur in Bad Homburg. Am Mittwoch solle eine weitere Untersuchung erfolgen. Mit dem Start beim am Montag beginnenden Rasenklassiker in Wimbledon sollte es klappen, erklärte Schüttler.

Die 23 Jahre alte Lys hatte am Sonntag in der zweiten Qualifikationsrunde des Rasenturniers in Bad Homburg beim Stande von 4:6, 2:3 gegen die Australierin Ajla Tomljanovic aufgeben müssen. In Wimbledon möchte Lys erstmals die erste Runde überstehen.