Blick auf das Winckelmann-Museum in der Hansestadt Stendal.

Stendal - Zeichnungen von antiken Monumenten in Rom und der Toskana, Grafiken mit Motiven aus Georgien und Budapest und mehrere Steinskulpturen: Werke des zeitgenössischen Künstlers Friedrich Bernhard Henkel hat das Winckelmann-Museum in Stendal zu einer Ausstellung vereint. Nach der Eröffnung von „Friedrich B. Henkel - Mediterranes. Skulpturen Reiseskizzen Farbblätter Collagen“ am Samstag wird die Schau bis zum 14. Mai präsentiert.

Den Angaben zufolge ist der 1936 in der Rhön geborene Bildhauer, Zeichner und Grafiker dem Museum und der Stadt Stendal sehr verbunden. Seit 1986 steht auf dem Museumshof ein plastisches Ensemble Henkels, das er zu Ehren des Archäologen Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) geschaffen hat.

Seine Schenkungen hat das Museum eigenen Angaben zufolge nun zu einer Ausstellung konzipiert und zeigt diese erstmals der Öffentlichkeit. Einige Leihgaben aus dem Haus des Künstlers wie einige Skulpturen komplettieren die Präsentation in dem Museum, das 1955 an der Stelle von Winckelmanns Geburtshaus eröffnet wurde.