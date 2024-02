Wind in Sachsen-Anhalt lässt nach

Magdeburg - Der Wind in Sachsen-Anhalt lässt im Laufe des Mittwochs nach. Im Süden gibt es nur am Vormittag noch verbreitet starke bis stürmische Böen, wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwochmorgen mitteilte. Auf dem Brocken sind orkanartige Böen angekündigt, die aber ebenfalls abnehmen.

Der Himmel ist meist bedeckt und es regnet zeitweise bei Höchsttemperaturen von zehn Grad, im Harz sieben Grad. Die Schneefallgrenze sinkt ab und der Regen geht im Harz teilweise in Schnee über.

In der Nacht zum Donnerstag ist der Himmel überwiegend bedeckt und niederschlagsfrei bei Tiefsttemperaturen von minus vier Grad. Regional gibt es dichten Nebel und örtlich Glätte.

Der Donnerstag ist bedeckt und es gibt Regen, in der Nordhälfte und im Oberharz teilweise auch Schnee. Die Temperaturen klettern auf bis zu sieben Grad, im Harz auf bis zu fünf Grad.