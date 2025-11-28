Sturmböen und viele Wolken prägen das erste Adventswochenende in Sachsen-Anhalt. Was der Deutsche Wetterdienst für die kommenden Tage vorhersagt.

In Sachsen-Anhalt ist es am Wochenende überwiegend bedeckt, vereinzelt kommt es laut DWD zu Regen. (Archivbild)

Magdeburg - Sturmböen erwarten die Menschen in Sachsen-Anhalt am ersten Adventswochenende. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet auf dem Brocken bis Samstagabend mit Böen zwischen 70 und 80 Kilometern pro Stunde. Wie der DWD mitteilte, ist es am Wochenende außerdem überwiegend bedeckt bis stark bewölkt.

Am Freitag und Samstag liegen die Höchstwerte laut Prognose zwischen 6 und 10 Grad, im Harz zwischen 2 und 6 Grad. Freitagnachmittag komme im Nordwesten leichter Regen auf. In der Nacht zu Samstag regnet es dem DWD zufolge gebietsweise. Die Temperatur soll auf 6 bis 1 Grad sinken.

Auf bis zu minus 1 Grad fallen die Temperaturen laut DWD in der Nacht zum Sonntag. Es komme nicht mehr zu Böen, sondern zu schwachem Wind aus Süd bis Südost. Schwacher Südost- bis Südwind wehe auch am Sonntag. Am Sonntag rechnet der DWD außerdem mit Höchsttemperaturen von 5 bis 7 Grad, im Oberharz 2 bis 4 Grad.