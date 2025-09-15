Ihre Regenjacken sollten die Menschen in Thüringen parat haben, denn die Woche startet mit vielen Wolken und Regenschauern. Wolken, Wind und Regen bestimmen das Wetter auch in den kommenden Tagen.

Erfurt - Die Woche startet mit ungemütlichem Wetter in Thüringen. Der Tag beginnt mit vielen Wolken und regional mit Regenschauern, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Dazu weht örtlich starker Wind. Ab Mittag beruhigt sich das Wetter langsam, Sonne und Wolken wechseln sich ab. Die Temperaturen erreichen 22 bis 25, im Bergland zwischen 18 und 22 Grad.

Trocken und bewölkt geht es in der Nacht zum Dienstag weiter. Es kühlt ab auf 12 bis 7 Grad. Der Dienstag startet mit wechselnder Bewölkung, nachmittags ziehen wieder einzelne Schauer auf. Dabei kann es sehr windig werden. Die Höchsttemperaturen liegen bei 18 bis 20, im Bergland 14 bis 18 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch fällt bei dichten Wolken etwas Regen, die Temperaturen sinken auf 11 bis 7 Grad. Ähnlich geht es am Mittwoch weiter: Viele Wolken und Regenfälle sind angekündigt. Bei teils starkem Wind liegen die Temperaturen maximal bei 18, im Bergland 13 bis 18 Grad.