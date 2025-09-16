Der Deutsche Wetterdienst hat vor Windböen in Berlin gewarnt. Die Folgen blieben am Nachmittag überschaubar. Die Feuerwehr musste allerdings zu einigen Einsätzen starten.

Nach starken Windböen war die Berliner Feuerwehr in etlichen Stadtteilen im Einsatz. (Foto - Illustration)

Berlin - Die Berliner Feuerwehr ist nach starken Windböen am Nachmittag zu einer Reihe von Einsätzen ausgerückt. „Dramatisch war es aber nicht“, sagte ein Sprecher auf Anfrage. Die Zahl der Einsätze sei überschaubar geblieben - im Bereich unter 20. Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht.

In Zehlendorf im Südwesten Berlins drohte ein abgestorbener Baum auf die Strecke der U3 zu fallen, die dort parallel zur Argentinischen Allee verläuft, wie der Feuerwehrsprecher erklärte. Ein weiterer Baum war bereits umgefallen, beide wurden von der Feuerwehr beseitigt.

In Heiligensee im Nordwesten der Stadt wurde die Feuerwehr gerufen, weil Äste in der Krone eines Baumes abzustürzen drohten. Die Einsatzkräfte rückten mit einer Drehleiter an, die Krone wurde abgetragen. In Neukölln wurden absturzgefährdete Blumenkästen in Sicherheit gebracht.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Morgen vor Sturm- und Windböen in Berlin und Brandenburg gewarnt.