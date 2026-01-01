Flammen und schwarze Rauchschwaden schlagen aus einem Windrad in der Ostheide. Die Feuerwehr kann fast nur zugucken.

Neetze - Feuer in luftiger Höhe: In Neetze-Süttorf (Landkreis Lüneburg) ist das Maschinenhaus einer mehr als 20 Jahre alten Windenergieanlage in Brand geraten. Wie die Freiwillige Feuerwehr Ostheide mitteilte, fielen brennende Teile auf einen Acker herab. Wegen des nassen Wetters habe man diese aber nicht löschen müssen. Der Brand des Maschinenhauses sei zudem zu hoch zum Löschen gewesen.

Gemeldet wurde der Brand am Neujahrstag gegen 13.00 Uhr. Die Einsatzstelle wurde weiträumig abgesperrt und über mehrere Stunden beobachtet. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nach Angaben der Feuerwehr aber nicht. Zur möglichen Brandursache konnte die Feuerwehr nichts sagen.