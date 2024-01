Ein Windsack steht fast horizontal in der Luft und zeigt den Wind an.

Erfurt - Mit viel Wind ist am Dienstag in Thüringen zu rechnen. Es sind außerdem leichte Schauer möglich, wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstag mitteilte. Die Temperaturen steigen auf bis zu acht Grad und im Bergland auf bis zu sechs Grad. Zum Abend hin gibt es Regen, der in den Gipfellagen zu Schnee werden kann.

Die Nacht auf Mittwoch ist laut der Vorhersage bedeckt und teilweise regnerisch bei Tiefstwerten von bis zu drei Grad, im Bergland bis zu null Grad. Es weht ein teils starker Wind mit stürmischen Böen, im Bergland sind Sturmböen möglich. Der Mittwoch ist bewölkt und es sind wieder Schauer möglich. Die Temperaturen steigen auf milde 13 Grad, im Bergland 11 Grad. Laut den Vorhersagen soll es frischen bis starken Wind mit Sturmböen, im Bergland auch mit schweren Sturmböen geben.