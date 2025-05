In Bremervörde fängt am Abend eine Windkraftanlage Feuer. Die Feuerwehr kann nur die herabfallenden Teile löschen.

Windkraftanlage in Bremervörde brennt

In Bremervörde-Iselersheim hat eine Windkraftanlage Feuer gefangen. (Symbolbild)

Bremervörde - Eine Windkraftanlage in Bremervörde-Iselersheim hat Feuer gefangen. Da die Anlage in großer Höhe brenne, seien Löschmaßnahmen nicht möglich, erklärte eine Sprecherin der Polizei. Es würden nur herunterfallende Teile gelöscht. Ein Flügel sei bereits herabgestürzt, sagte sie am Abend. Verletzte gebe es keine. Das Feuer wurde demnach um 18.43 Uhr gemeldet. Weitere Angaben konnte die Sprecherin zunächst nicht machen.