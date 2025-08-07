Von weitem konnte man das Feuer in schwindelerregender Höhe gut sehen. Bei Bad Liebenwerda brannte ein Windrad. Ein Sperrkreis besteht weiterhin.

Bad Liebenwerda - Bei Bad Liebenwerda (Landkreis Elbe-Elster) hat ein Windrad gebrannt. Das Feuer, das an der Nabe ausgebrochen sei, sei mittlerweile erloschen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Wegen der Gefahr durch möglicherweise herabstürzende Teile bestehe aber weiterhin ein Sperrradius von 230 Metern. Der Betreiber müsse nun in den nächsten Tagen nachkontrollieren.

Wie das Feuer ausbrach, ist bislang nach Feuerwehrangaben unklar. Auch die Höhe des Schadens ist bisher nicht bekannt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.