Leipzig - Mit Schnee und Glätte meldet sich der Winter in Sachsen zurück. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilt, bleibt der Himmel am Donnerstag bei Temperaturen um den Gefrierpunkt zumeist bedeckt und grau. Zeitweise gibt es der Vorhersage zufolge Schneegeriesel oder leichten Schneefall. Vor allem östlich der Elbe sollen am Nachmittag bei mäßigem Schneefall bis zu zehn Zentimeter Neuschnee niedergehen, im Erzgebirge werden es nur bis zwei Zentimeter. Im Bergland werden minus zwei bis null Grad erwartet. Örtlich herrscht leichter Dauerfrost. Auch in der Nacht fällt etwas Schnee.

Mit bedecktem Himmel, etwas Schneefall oder Schneegeriesel bei minus einem bis plus zwei Grad geht es am Freitag weiter. Bei etwa null Grad wird der Samstag wolkig und meist trocken. In der Nacht können im Bergland die Temperaturen auf bis zu minus zehn Grad absinken.