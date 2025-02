Es schneit und wird glatt in Sachsen-Anhalt. Der Winter kehrt mit leichtem Dauerfrost zurück.

Winter meldet sich mit Neuschnee in Sachsen-Anhalt zurück

Der Winter meldet sich in Sachsen-Anhalt zurück. Bei leichtem Frost schneit es verbreitet. (Symbolbild)

Magdeburg - Mit Neuschnee und Dauerfrost meldet sich der Winter in Sachsen-Anhalt zurück. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, werden heute bei minus drei bis null Grad ein bis fünf Zentimeter Neuschnee erwartet. In der Nacht können im Harz die Temperaturen auf bis zu minus acht Grad zurückgehen.

Am Freitagvormittag muss bei bis zu zwei Grad noch mit etwas Schneegeriesel gerechnet werden. Später lockert es in der Altmark auf. Im Harz herrscht bei zwischen minus zwei bis null Grad leichter Dauerfrost. Der Samstag wird der Vorhersage zufolge bei bis zu einem Grad wolkig und meist trocken.