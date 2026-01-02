weather schneeregenschauer
Niederlande Winterchaos legt Schiphol lahm - Hunderte Flüge gestrichen

Schnee und starker Wind sorgen am Amsterdamer Flughafen Schiphol für Chaos. Es gibt viele Verspätungen und auch Flüge nach Deutschland fallen aus.

Von dpa 02.01.2026, 15:08
Ein Wintereinbruch sorgt am Amsterdamer Flughafen Schiphol für Flugstreichungen und Verspätungen. Koen Van Weel/ANP/dpa

Amsterdam - Ein Wintereinbruch in den Niederlanden hat zum Ausfall von hunderten Flügen auf dem Flughafen Schiphol geführt. Außerdem seien hunderte weitere Flüge verspätet, sagte eine Flughafensprecherin der Nachrichtenagentur ANP. 

Wie der Flughafen mitteilte, komme es aufgrund einer Kombination aus winterlichem Wetter, der Windrichtung und der nötigen Enteisung von Flugzeugen zu Verspätungen und Flugstreichungen. Auch Flüge nach Frankfurt, München, Berlin, Hamburg und Bremen wurden gestrichen. Die niederländische Fluggesellschaft KLM verwies auf Schneefall und starken Wind als Grund für die Behinderungen.