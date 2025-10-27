Die ersten Flocken waren am Wochenende auf dem Brocken schon gefallen. Im Flachland wird es voraussichtlich noch etwas dauern. Die Straßenmeistereien sind aber schon jetzt vorbereitet.

Magdeburg - Die Straßenmeistereien in Sachsen-Anhalt sehen sich gut vorbereitet. Rund 35.000 Tonnen Streusalz und 3.500 Tonnen Sole seien eingelagert, teilte das Ministerium für Infrastruktur und Digitales mit. Damit sollen Bundes- und Landesstraßen sowie ein Teil der Kreisstraßen bei Bedarf schnee- und eisfrei gehalten werden.

Ministerin Lydia Hüskens (FDP) besuchte die Straßenmeisterei Gardelegen. Sie erklärte: „Fast 750 Einsatzkräfte und exakt 279 Räum- und Streufahrzeuge stehen bereit.“ Auf einer Länge von 118 Kilometern sollen in den kommenden Wochen noch Schneezäune aufgestellt werden.

Je nachdem, wie heftig der Winter ausfällt, gebe es aber auch Grenzen, so Hüskens. Bei besonders starkem und langanhaltendem Winterwetter könne nicht überall gleichzeitig geräumt und gestreut werden. „Dann leisten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Dauereinsatz harte Arbeit unter schwierigsten Bedingungen.“

Die Autofahrerinnen und Autofahrer könnten auch einen Beitrag leisten und ihr eigenes Fahrzeug wintertauglich ausrüsten, die Fahrweise anpassen und mit Rücksicht und Verständnis unterwegs sein.