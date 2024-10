Wer der Kälte des deutschen Winters entfliehen möchte, für den stehen etwa Ziele in der Türkei und Ägypten auf dem Flugplan des Flughafens Erfurt-Weimar. Die Flieger steuern aber auch den Norden an.

Flieger vom Flughafen Erfurt-Weimar bringen Passagiere im Winter in warme Gefilde - und in den hohen Norden.

Erfurt - Das türkische Antalya und Hurghada in Ägypten stehen auf dem Winterflugplan des Flughafens Erfurt-Weimar. Ab November heben regelmäßig Maschinen zu den beiden Zielen von Erfurt aus ab, wie aus einer Mitteilung der Flughafengesellschaft hervorgeht. Auch Paphos auf Zypern und Madeira sind mit Sonderflügen zu erreichen. Gleiches gilt Kuusamo in Finnland und Tromsø in Norwegen.

Daneben sind inzwischen auch Buchungen für den Sommer 2025 schon möglich. In Reisebüros, bei Reiseveranstaltern und über Buchungsportale können etwa Palma de Mallorca und Antalya als Ziele von Erfurt aus ausgewählt werden. Auch Hurghada und Heraklion auf Kreta werden dann regelmäßig angeflogen. Dazu kommen Sonderreisen verschiedener Reiseveranstalter etwa in Italien. Neu ist eine Verbindung ins griechische Thessaloniki.

Geschäftsführerin erwartet leichtes Wachstum

Der Erfurter Flughafen verbuchte im vergangenen Jahr rund 138.000 Fluggäste. „Stand heute werden wir 2024 ein Passagierwachstum von voraussichtlich 20 Prozent haben“, so Susanne Hermann, Geschäftsführerin der Flughafengesellschaft. Für 2025 geht sie von einer stabilen Nachfrage der Urlaubsflüge und einem moderaten Wachstum aus.

Mehrheitsgesellschafter des Flughafens ist das Land Thüringen, das jährlich einen Millionenbetrag in den Betrieb steckt.