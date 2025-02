So schnell werden Berlin und Brandenburg die niedrigen Temperaturen nicht los. Sogar Schnee ist in einigen Gebieten wieder in Aussicht.

Berlin und Potsdam - Das Winterwetter hält weiterhin an in der Region Berlin-Brandenburg. Nach einem zunächst sonnigen, teils frostigen Start in den Tag werden schließlich Wolken aufziehen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Bei einer Höchsttemperatur von bis zu vier Grad bleibe es den Tag über weitgehend trocken. In der Nacht auf Mittwoch fallen die Temperaturen auf bis zu minus sechs Grad. Ein wechselnd bis stark bewölkter Himmel werde erwartet.

Auf etwas weniger Sonne können sich die Menschen jedoch am Mittwoch einstellen. Mit Regen sei trotz bewölktem Himmel allerdings nicht zu rechnen, hieß es weiter. Lediglich von der Prignitz bis zum Fläming werde gegen Nachmittag zeitweise leichter Schneefall erwartet. Die Temperaturen steigen derweil auf null bis vier Grad. Auch in der Nacht auf Donnerstag bleibt es bewölkt, gebietsweise sei bei Temperaturen von bis zu minus drei Grad mit weiterem Schneefall und Glätte zu rechnen.