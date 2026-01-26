Starker Schneefall, eingefrorene Weichen, liegengebliebene Autos: Der Winter hat Teile Niedersachsens fest im Griff. In einigen Regionen fiel sogar wieder die Schule aus.

Hannover - Schnee und Glätte haben in Teilen Niedersachsens zu Verkehrsunfällen und Behinderungen geführt. Die Deutsche Bahn hatte mit Einschränkungen und Ausfällen zu kämpfen, auf Autobahnen und Bundesstraßen blieben Autos und Lastwagen liegen, mehrere Transporter stellten sich quer. Die Polizei rief Autofahrer dazu auf, langsam zu fahren. In einigen Regionen des Landes fiel wieder die Schule aus.

Weichen der Bahn eingefroren

Die Deutsche Bahn hatte mit Verspätungen und Ausfällen im Fernverkehr zu kämpfen. Betroffen sei die Strecke Hannover-Uelzen-Hamburg, sagte ein Bahnsprecher. Weichen seien von Schnee zugeweht und eingefroren. Mitarbeiter der Bahn seien unterwegs, um die Weichen zu enteisen. Fernzüge blieben in Bahnhöfen stehen.

Nach Angaben des Bahnunternehmens Metronom fielen auch im Regionalverkehr Züge aus: Betroffen waren demnach die Strecke Hamburg - Uelzen des RE3 und der RB31 sowie die von den Erixx-Linien RB42 und RB43 bediente Strecke Braunschweig - Vienenburg. Auf der Enno-Linie RE30 zwischen Hildesheim und Braunschweig sei ein regulärer Zugbetrieb derzeit ebenfalls nicht möglich.

Auf weiteren Strecken komme es zu Verspätungen. Metronom rechnete mit Einschränkungen bis in den Nachmittag. Ersatzbusse könnten nicht angeboten werden. Auch das Unternehmen Start Niedersachsen, dessen Regionalzüge in der Mitte und im Osten Niedersachsens sowie in Bremen und Teilen NRWs unterwegs sind, teilte mit, dass es zu Beeinträchtigungen kommen könne.

Probleme bei Straßenbahnen, Bussen und Müllabfuhr

In Hannover war eine Straßenbahn aus ihrem Gleis gesprungen. Ursache war viel Schnee auf einer Weiche, wie ein Sprecher der Betreibergesellschaft Üstra sagte. Die Passagiere wurden dabei nicht verletzt. Auf der betroffenen Linie 17 sowie zwei weiteren Linien kam es zu Verspätungen und Ausfällen. Im Busverkehr in der Region Hannover kam es zumeist zu Verspätungen. Auch in Bremen gab es am Morgen Probleme bei Bussen und Bahnen. Zum Nachmittag lief der Verkehr aber wieder.

Weitere Einschränkungen gab es etwa bei Sportanlagen und der Müllabholung. In Braunschweig wurden die Sportplätze für eine Woche gesperrt, im Landkreis Northeim und in der Stadt Salzgitter fiel die Müllabfuhr aus. Dafür gebe es keine Probleme beim Winterdienst, hieß es aus Salzgitter. Auch in Göttingen konnte nicht der gesamte Müll abgeholt werden.

Viele Blechschäden

Es gab reihenweise Unfälle auf den durch den Schnee rutschigen Straßen: Lastwagen seien liegengeblieben oder hätten sich quergestellt, außerdem habe es Leichtverletzte und Blechschäden gegeben, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Braunschweig.

Im Raum Hannover gab es nach Polizeiangaben bis zum Vormittag rund 60 Verkehrsunfälle, auch hier waren es überwiegend Blechschäden. In anderen Regionen Niedersachsens war das Bild ähnlich. Einige Leichtverletzte gab es unter anderem im Landkreis Cuxhaven, im Raum Osnabrück oder in und um Diepholz. Polizeibehörden empfahlen Autofahrern, langsamer und vorausschauend zu fahren.

Am Flughafen Hannover in Langenhagen war der Winterdienst im Einsatz, die Piste war aber frei.

Schulausfälle in vier Landkreisen

In mehreren Landkreisen Niedersachsens kam es wegen Schneefalls und Glätte zu Schulausfällen, betroffen waren die Landkreise Celle, Gifhorn, Hameln-Pyrmont und Helmstedt, wie aus einer Übersicht der Verkehrsmanagementzentrale hervorging. Für die berufsbildenden Schulen in den Landkreisen Celle und Helmstedt wurde demnach Distanzunterricht angeordnet, der Schülertransport fand nicht statt.

Der Landkreis Celle teilte auf seiner Website mit, für Kinder, die trotzdem zur Schule kämen, bestehe eine Betreuungspflicht. Nach Angaben des Landkreises Helmstedt verschlechterten sich die Witterungsverhältnisse permanent. Busse seien liegengeblieben oder gar nicht erst abgefahren.

Am Dienstag weiter leichter Schneefall

Der Deutsche Wetterdienst hatte zum Wochenbeginn für den Osten und die Mitte Niedersachsens bis zu zehn Zentimeter Schnee angekündigt. In der Nacht zum Dienstag kann weiterhin etwas Schnee fallen, Glätte und gebietsweise Nebel sind möglich. Die Tiefstwerte liegen im Binnenland bei minus 1 bis minus 4 Grad. Im Bergland kommt es bei minus 6 Grad zu Frost. Etwas Schnee kann auch am Tag fallen, es wird gebietsweise glatt. Die Maximalwerte steigen auf 0 bis 2 Grad.

Auch in der Nacht zum Mittwoch schneit es im Südwesten leicht, gebietsweise geht der Schneefall in gefrierenden Regen über. Am Mittwoch soll es meist trocken bleiben.