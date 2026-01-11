In allen Landkreisen und kreisfreien Städten Niedersachsens fällt auch am Montag der reguläre Unterricht aus. Was ist diesmal der Grund? Gibt es Ausnahmen?

Hannover - Für Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen fällt auch am Montag der Präsenzunterricht aus. Alle Landkreise und kreisfreien Städte sagten den regulären Unterricht wegen erheblicher Glatteisgefahr ab. Ein sicherer Schülertransport könne nicht gewährleistet werden, teilten die Behörden mit.

Ausnahmen gibt es auf den Ostfriesischen Inseln. So teilte etwa der Landkreis Wittmund mit, dass der reguläre Unterricht auf dem Festland ausfalle. Die Inseln Spiekeroog und Langeoog sind damit ausgeschlossen. Ob dort regulär unterrichtet wird, war am Sonntagabend unklar. Auch für die Schülerinnen und Schüler auf der Insel Wangerooge gilt die Absage des Präsenzunterrichts nicht, wie der Landkreis Friesland mitteilte.

Der Wintersturm „Elli“ hatte Niedersachsen viel Schnee und Eis gebracht. Die Lage auf den Straßen hat sich seit Freitag zwar entspannt, auf zahlreichen Strecken sorgten Eis, Schnee und Glätte aber weiter für Herausforderungen. Für die Nacht zum Montag und für Montagmorgen warnte der Deutsche Wetterdienst vor unwetterartigem Glatteis. Vielerorts wird zunächst Schneefall und dann gefrierender Regen erwartet.

Seit Sonntagmittag entschieden sich daher mehr und mehr Landkreise und kreisfreie Städte dazu, den Präsenzunterricht abzusagen. Diese treffen in Niedersachsen die Entscheidung, ob Unterricht witterungsbedingt ganz oder in Teilen ausfällt.

Am Montag soll teilweise Distanzunterricht organisiert werden, insbesondere an Berufsschulen. Ob Lehrkräfte ihre Klassen per Videoschalte unterrichten, entscheiden vielerorts die Schulen selbst. Für die Jahrgänge bis zur zehnten Klasse ist eine Notbetreuung vorgeschrieben.

Bereits am Freitag war der reguläre Schulunterricht im Land wegen heftigen Schneefalls, Sturms und der Warnung vor Schneeverwehungen ausgefallen.