Übermäßig große Schneemengen waren es nicht, die seit Sonntagabend in Thüringen fielen. Doch mit glatten Straßen hatten einige Autofahrer zu kämpfen.

Erfurt - Die Rückkehr von Schnee und Glätte hat am ersten Tag der Winterferien in Thüringen für schwierige Verhältnisse im Verkehr gesorgt. Allein auf den Autobahnen im Freistaat ereigneten sich bis in den Vormittag hinein 23 Unfälle, bei denen Fahrer trotz rutschiger Straßen ihre Geschwindigkeit nicht angepasst hatten, wie die Polizei mitteilte. Daran waren 20 Autos und acht Lastwagen beteiligt. Zwei Menschen seien schwer, drei weitere leicht verletzt worden.

Die Sachschäden summierten sich auf geschätzt 287.000 Euro. Landesweit fielen laut Deutschem Wetterdienst bis zum Morgen einige Zentimeter Neuschnee, die Schneefälle hielten teils bis in den Vormittag an.

A71 stundenlang gesperrt

Auf der A71 bei Erfurt sorgte ein Unfall zwischen Bindersleben und Gispersleben für eine stundenlange Vollsperrung in Fahrtrichtung Sangerhausen. Dort war eine Stunde nach Mitternacht ein Lkw zunächst gegen die Mittelleitplanke geprallt und dann über die Fahrbahn gerutscht, bevor er in der Böschung neben der Fahrbahn zum Stehen kam.

Der 33-jährige Fahrer sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Im anschließenden Stau fuhr ein 24 Jahre alter Autofahrer auf einen stehenden Sattelzug auf. Er wurde ebenso wie sein 25-jähriger Beifahrer verletzt. Nach acht Stunden Vollsperrung wurde zunächst ein Fahrstreifen wieder freigegeben.

Auch Bundesstraßen betroffen

Probleme gab es auch auf Bundesstraßen. In Grammetal (Landkreis Weimarer Land) prallte ein Auto auf glatter Straße gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Ein Mitfahrer kam demnach schwer verletzt ins Krankenhaus. Der 18 Jahre alte Fahrer und ein weiterer Mensch im Auto wurden leicht verletzt. Den Angaben zufolge stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss.

Auf der glatten Auffahrt zur B176 in Sömmerda durchbrach ein Lkw mit Anhänger die Leitplanke und stürzte einer Böschung hinunter. Der 61-Jährige musste aus dem Fahrerhaus befreit werden und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei mahnte Autofahrer, die Geschwindigkeit an die winterlichen Straßenverhältnisse anzupassen, Abstand zu halten und ihre Autos vor Fahrtbeginn von Schnee und Eis zu befreien.

Wintersportler können hoffen

Für Wintersportler im Thüringer Wald dürften sich die zuletzt schlechten Bedingungen nach den Schneefällen wieder verbessern. Bis zum Mittwoch können die Temperaturen laut den DWD-Prognosen um den Gefrierpunkt liegen und in den Höhenlagen bis zu 15 Zentimeter Neuschnee hinzukommen. Im Flachland dürfte es sich hingegen lediglich um ein Schnee-Zwischenspiel handeln, von Südwesten her soll bereits in der Nacht Tauwetter einsetzen, teils mit Regen.