Es knistert im Ofen, Holz lodert im Feuer: Bei der Kälte heizen viele mit ihrem Kachelofen. Doch reichen die Vorräte an Brennholz? Worauf Verbraucher in Niedersachsen achten sollten.

Fällt der Winter länger oder kälter aus als erwartet, kann es beim Brennholz eng werden.

Hannover - Die anhaltende Kälte in Niedersachsen hat Auswirkungen auf das Brennholz. „Wir rechnen damit, dass angelegte Vorräte in der aktuellen Kältephase häufig aufgebraucht werden“, teilten die Niedersächsischen Landesforsten mit. Die wichtigsten Fragen und Antworten für Verbraucher im Überblick:

1. Wird Brennholz bei der Kälte in Niedersachsen knapp?

Wer mehr friert, heizt mehr - und verbraucht dabei sein Brennholz: „Aktuell haben wir sehr viele Spontankäufer, sehr viele, die mit ihren Beständen nicht mehr hinkommen und auch ein paar, die aus Panik ein bisschen horten wollen“, erklärt René Friedrich von Brennholz-Friedrich Hannover.

Die Niedersächsischen Landesforsten bestätigen, dass sich momentan viele mit Brennholz eindecken. Weil es so kalt ist, kämen auch zahlreiche neue Kunden.

Die andauernde Kälte habe einige überrascht, meint auch Klaus Egly vom Bundesverband Brennholzhandel und Brennholzproduktion (BBB). „Manche haben sich verkalkuliert und brauchen jetzt Nachschub.“ Doch das dürfte kein Problem sein. „Wer jetzt Holz braucht, wird mit Sicherheit etwas bekommen.“

2. Welche Auswirkungen hat die Kälte im Nordwesten?

Wer im Winter Brennholz bestellt, sollte sich auf längere Lieferzeiten einstellen. Das liegt nicht nur daran, dass Holz bei kaltem und nassem Wetter langsamer trocknet - auch der Nachschub aus den niedersächsischen Wäldern kann sich verzögern, wenn Schnee und Eis die Abholung erschweren. „Wir kommen bei starkem Winterwetter oft nicht in die Wälder rein, weil zu viel Schnee liegt“, sagt René Friedrich.

Gerade im Winter entscheidet auch die Situation vor Ort darüber, wie reibungslos eine Lieferung abläuft. „Oft sind die Einfahrten nicht geräumt. Wir können dann nicht abladen oder abkippen und verlieren dadurch Zeit auf der Straße“, sagt Friedrich.

3. Wann sollten Verbraucher Brennholz kaufen?

Wenn es so lange frostig ist, wird das ganze Brennholz verheizt. Der Bundesverband rechnet deshalb mit einem Ansturm im Frühjahr, weil viele ihre Vorräte für die kalte Jahreszeit wieder auffüllen möchten. „Ordert Brennholz rechtzeitig“, empfiehlt Klaus Egly den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Früher hätten Verbraucher Holz für drei Jahre eingelagert, da sei ein kalter Winter kein Problem gewesen. „Nur heute wird erwartet, dass alles mit einem Schnipp verfügbar ist. Das funktioniert bei Holz aber nicht.“

Die meisten Haushalte decken sich inzwischen einmal im Jahr ein. Fällt der Winter länger oder kälter aus als erwartet, kann es schnell eng werden. Das könnte in Niedersachsen dieses Jahr der Fall sein, meinen die Experten. Sie raten, ab April den nächsten Vorrat zu besorgen, im Herbst könnte das Brennholz schon in einigen Regionen ausverkauft sein.