Magdeburg - Sachsen-Anhalts Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten, Sven Schulze, schwingt sich wieder aufs Rad. Ab dem 10. Juli geht er von Freyburg im Burgenlandkreis aus auf eine zehntägige Tour, wie das Ministerium am Dienstag in Magdeburg mitteilte. Entlang der Route durch diverse Landkreise und kreisfreie Städte besuche Schulze Unternehmen, Vereine und Verbände und wolle mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen. Der Minister wird auch Auszeichnungen und Fördermittelbescheide überreichen. Täglich will Schulze 50 bis 60 Kilometer auf dem Rad unterwegs sein. Schon im Sommer 2022 hatte er das Land auf diese Weise bereist.