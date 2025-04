Berlin - Ob eine Motorbootfahrt in Klein Venedig oder eine Tour im Unesco-Welterbe in der Gartenstadt Falkenberg: In Berlin können Einheimische und Touristen wieder Sehenswertes abseits des Zentrums erkunden. Noch bis zum 27. April laufen die Entdeckertagen „Ab ins B!“.

Im Britzer Garten in Neukölln, wo gerade die Tulpen bei der Tulipan-Schau blühen, gibt es ein Osterfeuer. Zur Industriekultur in Oberschöneweide wird ein „Instagram Walk“ angeboten. Bei einer Tour auf den Spuren des Architekten Hans Scharoun kann man sein original erhaltenes Atelier besuchen.



Die Aktion lädt ein an Berlins besondere Orte außerhalb von Mitte, wie Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) auf Instagram erklärt. Auf dem Programm stehen demnach mehr als 200 verschiedene Angebote, darunter vergünstigte Eintritte, Kulturelles und kreative Mitmachaktionen.