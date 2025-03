Die Berliner Wirtschaft wächst kaum noch. Insbesondere der Dienstleistungssektor schwächelt. Besserung ist nicht in Sicht.

Wirtschaftswachstum in Berlin schwächt sich ab

Berlin - Das Wirtschaftswachstum in Berlin hat sich im vergangenen Jahr deutlich abgeschwächt. Bereinigt um Inflationseffekte wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Hauptstadt mit 0,8 Prozent zwar deutlich stärker als der bundesweite Durchschnitt (Minus 0,2 Prozent), wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Wachstumsrate für Berlin aber mehr als halbiert.

Insbesondere der für Berlin wichtige Dienstleistungssektor wuchs im vergangenen Jahr mit 0,6 Prozent kaum, was sich auf die gesamte Wirtschaftsentwicklung auswirkte. Vor allem Finanz- und Versicherungs- sowie Unternehmensdienstleister schwächelten. Positiv entwickelten sich hingegen die Bereiche Handel, Verkehr, Gastgewerbe sowie Informations- und Kommunikationsdienstleister.

Insgesamt wurden 2024 in Berlin Waren und Dienstleistungen im Wert von rund 207 Milliarden Euro produziert. Das entspricht fast 5 Prozent des gesamten BIP in Deutschland.

Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) äußerte sich angesichts des überdurchschnittlichen Wachstums in der Hauptstadt positiv zu den jüngsten Zahlen. Das Ziel müsse allerdings sein, in Zukunft wirtschaftlich stärker, nachhaltiger und vor allem resilienter zu werden. „Worauf es jetzt ankommt, sind schnelle Investitionen in unsere Infrastruktur, sowohl auf Landes- wie auch auf Bundesebene.“

Mit einem kurzfristigen Aufschwung der Berliner Wirtschaft ist nicht zu rechnen. Die Stimmung der Unternehmen ist schlecht, zeigte jüngst eine Verbandsumfrage der Unternehmerverbände Berlin-Brandenburg. „Viele Unternehmen hätten das erste Halbjahr 2025 wirtschaftlich bereits abgehakt“, hieß es Mitte März.