Berlin - Mit verschiedenen Facetten von Freiheit beschäftigt sich die neue Ausstellung auf der MS Wissenschaft. Das Schiff steuert im Auftrag des Bundesbildungsministeriums zwischen Mai und September rund 30 größere und kleinere Städte in Deutschland an, teilten die Organisatoren von Wissenschaft im Dialog mit. Start ist diesen Dienstag in Berlin-Mitte. Besucher können unter anderem selbst zu Hirnforschern werden und herausfinden, wie frei ihre Entscheidungen wirklich sind. Oder sie erfahren in einem Spiel, wie genetische und gesellschaftliche Faktoren einzelne Lebensbereiche beeinflussen.

An Bord finden auch kostenlose Führungen und verschiedene Veranstaltungen statt. Erste Station ist die Anlegestelle Schiffbauerdamm in Berlin-Mitte. Vom 15. bis 19. Mai legt die MS Wissenschaft an der Greenwichpromenade in Tegel an und vom 20. bis 23. Mai am Anleger für Flusskreuzfahrtschiffe in Oranienburg (Oberhavel).

Die Exponate stammen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen und sollen den Angaben zufolge verdeutlichen, wie vielfältig die Forschung rund um das Thema Freiheit ist. Die Ausstellung wird ab zwölf Jahren empfohlen. Der Eintritt ist frei.