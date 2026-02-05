Wo staute es sich am längsten, welche Autobahn war besonders betroffen – und mussten Autofahrer im vergangenen Jahr mehr oder weniger Zeit im Stau verbringen? Antworten gibt die neue ADAC-Staubilanz.

Hannover/Bremen - Autofahrer standen 2025 in Niedersachsen und Bremen länger im Stau als im Jahr zuvor – obwohl es insgesamt weniger Staus und kürzere Staustrecken gab. Das geht aus der Staubilanz des ADAC hervor. Hauptursache der Verkehrsprobleme waren erneut zahlreiche Baustellen. Die Zahlen und Fakten der Staubilanz in der Übersicht:

Die Wartezeit auf Niedersachsens Autobahnen stieg im Jahr 2025 auf 37.570 Stunden. Das waren 1.332 Stunden mehr verlorene Zeit als 2024.

Fahrzeuge stauten sich insgesamt auf einer Länge von 76.460 Kilometern. Im Vergleich zum Jahr 2024 ist das ein Rückgang von 4.340 Kilometern.

Die Zahl der Staus sank um 3.622 auf 34.690.

Der staureichste Monat war der Juni.

Der längste Einzelstau des Jahres war am 19. Juni 2025 auf der A1 zwischen Vechta und Uphusen/Bremen-Mahndorf mit 36 Kilometern. Der Stau dauerte mehr als 11 Stunden.

Den zeitlich längsten Stau gab es mit 23 Stunden am 3. Juli 2025 auf der A2 zwischen Braunschweig-Nord und Peine. Die Länge betrug 15 Kilometer.

Die staureichste Autobahn war die A7 mit 5.849 Staus mit einer Gesamtlänge von 18.475 Kilometern.