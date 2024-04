Bremerhaven - Nico Flathmann (30) und Joschka Traue (33) aus Bremerhaven haben sich mit Videos, in denen sie sich gegenseitig Witze erzählen, in den Sozialen Medien eine große Fangemeinde geschaffen: Auf Tiktok haben die „Männer, die auf Wasser starren“ mehr als 716.000 Follower, auf Instagram rund 450.000. In den kurzen Filmen sitzen die beiden am Wasser auf Klappstühlen, haben eine Tasse in der Hand und erzählen sich Witze wie diesen: „Meine Ziege hat keinen Bock mehr. Sie ist jetzt Witwe.“

„Die ersten Videos haben wir im Oktober 2022 hochgeladen“, sagt Flathmann, der beruflich in Bremerhaven Speedboot-Touren auf der Nordsee anbietet. Schnell schossen die Klickzahlen in die Höhe. „Wir haben am Anfang versucht, dass keiner von uns beiden lacht. Dann haben wir ein Outtake mit einem Lachanfall von Joschka gezeigt, das Video ist dann richtig durchgestartet“, so Flathmann. Die Likes für ihre Videos haben inzwischen zweistellige Millionenzahlen erreicht. Ein Lieblingswitz von Flathmann lautet: „Witze über Rollstuhlfahrer sind ein No-Go.“ Als er den erzählt habe, habe Traue „in die Tasse rein gehustet“, sodass der Inhalt in alle Richtungen flog. Flathmann verzieht im Gegensatz zu seinem Kompagnon nur selten die Miene.

In den sozialen Medien gibt es so manch nebenberufliche Witze-Erzähler. Die aus Halle/Saale stammende TV-Moderatorin Seraphina Kalze (40) etwa, die als Königin der Flachwitze gilt, hat auf Instagram 371.000 Follower. Maler- und Lackierermeister Oliver Gimber (61) aus Pforzheim betreibt den Account „Witz vom Olli“. Auf YouTube (149.000 Abonnenten), Instagram (33.400 Follower) und Facebook (über 200.000 Follower) erzählt er Witze im badischen Dialekt, immer im Auto sitzend. Unterdessen stehen sie auch als Comedians auf der Bühne.

Das Duo „Männer, die auf Wasser starren“ erklärt sich seinen Erfolg mit seiner Authentizität. „Wir spielen keine Rolle, wir zeigen uns, wie wir im echten Leben sind“, sagt Flathmann. Schließlich wurde Thorsten Sievert, ein bekannter Comedy-Produzent, auf die beiden aufmerksam und schlug ihnen eine Tournee vor. Dass ihr Humor auch auf der Bühne mit Publikum funktioniert, hat sich bei zwei Auftritten in Bremen im Winter bewiesen.

Im Herbst gehen sie auf Deutschlandtour, einige Spielstätten sind bereits ausverkauft. „In Berlin spielen wir im Kabarett-Theater 'Die Wühlmäuse', das ist ein Ritterschlag für uns“, sagt Traue, der in Bremerhaven einen Imbiss betreibt. Bange ist ihnen nicht, vor hunderten Menschen auf der Bühne zu stehen: „Die sind ja wirklich Fans. Sie verzeihen Fehler. Warum? Weil die Fehler auch unterhaltsam sind“, sagt Traue.