Für viele ist ein echter Nadelbaum zu Weihnachten ein Muss. Auf Supermarktparkplätzen etwa werden die Gewächse häufig angeboten. Hiesige Bäume gibt es aber auch direkt von den Erzeugern.

Erfurt - Mit einer interaktiven Karte zeigt die Landesforstanstalt, wo es in Thüringen gewachsene Weihnachtsbäume zu kaufen gibt. Die Übersicht zeigt auch, wann und in welchen Forstämtern es möglich ist, selbst einen Baum auszuwählen und zu schlagen. Praktisch: Dazu gibt es auch Links, wie die jeweiligen Standorte mit dem Auto zu erreichen sind, sowie Hinweise für diejenigen, die selbst fällen wollen, welche Ausrüstung mitgebracht werden muss. Mancherorts ist die Bezahlung nur mit EC-Karte möglich. Neben Fichte, Kiefer und Co. bieten einige der Forstämter auch Schmuckreisig.

Aber auch etliche selbstständige Gärtnereien und Baumschulen bieten ihre auf hiesigen Plantagen gewachsenen Bäumen zum Selbstschlagen oder schon gefällt zum Verkauf an. Einige bieten nicht nur Bäume für Privatleute, sondern auch große Gewächse etwa für Behörden oder Vereine. Manche haben auf ihrem Gelände auch kleinere Weihnachtsmärkte integriert, oder bieten die Lieferung der Bäume nach Hause als Service an.