Nach den Unwettern in der Woche wird das Wochenende in der Hauptstadtregion warm und überwiegend trocken.

Berlin/Potsdam - Ein sommerliches Wochenende erwartet Berlin und Brandenburg. Heute zeigt sich der Himmel teils heiter bis wolkig, in Nordbrandenburg vorübergehend auch stärker bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es bleibe aber trocken. Die Temperaturen steigen auf 26 bis 30 Grad, begleitet von schwachem bis mäßigem Wind.

Die Nacht zum Sonntag verläuft wolkig, aber niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen zwischen 20 und 16 Grad. Tagsüber wechseln sich dann Sonne und Wolken ab, nur in Südbrandenburg kann es am Nachmittag einzelne, schwache Schauer geben. Die Höchstwerte erreichen erneut 26 bis 30 Grad, bei schwachem bis mäßigem Wind. Die Nacht zum Montag bleibt ebenfalls trocken, bei Tiefstwerten zwischen 16 und 10 Grad.

Zum Wochenbeginn setzt sich den Angaben zufolge das sonnige Wetter fort: Am Montag gibt es viel Sonne und erneut Temperaturen zwischen 26 und 30 Grad. Regen ist weiterhin nicht in Sicht.

Wasserentnahmeverbot und hohe Waldbrandgefahr

Wegen anhaltender Trockenheit gilt in mehreren Brandenburger Landkreisen weiterhin ein Verbot zur Wasserentnahme aus Oberflächengewässern. Die Landkreise Spree-Neiße, Dahme-Spreewald, Oberspreewald-Lausitz und Elbe-Elster hatten das Verbot bereits in der letzten Woche erlassen. Die Wasserentnahme etwa zum Bewässern oder Befüllen von Behältern aus Flüssen, Bächen oder Seen bleibt damit in diesen Regionen untersagt.

Zudem warnt das brandenburgische Umweltministerium vor erhöhter Waldbrandgefahr: In den Landkreisen Dahme-Spreewald und Elbe-Elster gilt derzeit die zweithöchste Gefahrenstufe.