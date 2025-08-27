Berlin - Nach einem Streit sollen am Dienstagabend in Berlin-Moabit Schüsse gefallen sein. Verletzt wurde laut Polizei aber anscheinend niemand. Die Schüsse aus einer scharfen Waffe wurden demnach in die Luft abgegeben. In der Siemenstraße soll eine bis zu zwölfköpfige Gruppe zuvor in einen lauten Streit geraten sein. Die Beteiligten flüchteten, am Tatort fanden Einsatzkräfte Patronenhülsen. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung mit einer Waffe und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.