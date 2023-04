Neukirch/Lausitz - Ein Feuer hat enormen Schaden an einem Wohnhaus in Neukirch in der Lausitz angerichtet. Die beiden Bewohner im Alter von 40 und 36 Jahren seien vor den Flammen auf einen Balkon geflüchtet und hätten sich dann mit einem Sprung auf einen Transporter in Sicherheit gebracht, hieß es am Sonntag von der Polizeidirektion Görlitz. Sie blieben unverletzt. Gut 60 Feuerwehrleute verhinderten demnach am Samstagabend, dass das Feuer auf weitere Gebäude übergriff. Das Haus selbst sei aber stark beschädigt und unbewohnbar. Die Höhe des Schadens konnte die Polizei noch nicht beziffern. Die Ursache des Feuers war ebenfalls unklar.