  3. Feuerwehr: Wohnhaus in Herbsleben brennt

Ein Feuer bricht nachts in einem Wohnhaus im Unstrut-Hainich-Kreis aus. Die Flammen erfassen auch ein Nebengebäude.

Von dpa 07.09.2025, 09:00
Im Unstrut-Hainich-Kreis brennt ein Wohnhaus (Symbolbild). Michael Reichel/dpa

Herbsleben - In einem Wohnhaus in Herbsleben (Unstrut-Hainich-Kreis) ist am frühen Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Menschen seien ersten Erkenntnissen zufolge nicht in Gefahr, sagte eine Sprecherin der Landeseinsatzzentrale Erfurt. 

Es brenne das Hauptgebäude und ein Nebenhaus. Die Löscharbeiten liefen am Morgen noch. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.