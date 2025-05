Wohnhaus in Jever gerät in Brand – drei Verletzte

Ein Feuer hat in Jever von einer Gartenlaube auf ein Wohnhaus übergegriffen, drei Menschen wurden verletzt. (Symbolbild)

Jever - Drei Menschen sind beim Brand eines Wohnhauses im Landkreis Friesland verletzt worden, darunter ein Feuerwehrmann. Zunächst hatte am Samstag eine Gartenlaube in Jever gebrannt, die Flammen griffen dann auf das Dach des Wohnhauses mit einer Photovoltaik-Anlage über, wie die Polizei mitteilte. Die Bewohner waren nicht zu Hause. Die Feuerwehr löschte den Brand, zwei Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen und kamen ins Krankenhaus. Auch ein Feuerwehrmann verletzte sich und kam in eine Klinik. Das Haus ist laut Polizei vorerst nicht bewohnbar. Die Brandursache war zunächst unklar, ebenso die Schadenshöhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.