Ein Feuer im Landkreis Nordhausen verursacht mehrere Hunderttausend Euro Schaden. Die Spur führte die Ermittler nach Berlin. Nun sitzt ein Verdächtiger in Haft.

Bei den Durchsuchungen wirkten auch die Länderpolizeien aus Sachsen-Anhalt und Berlin mit. (Symbolbild)

Ellrich/Berlin - Eine Woche nach einem Wohnhausbrand im thüringischen Landkreis Nordhausen ist ein Mann in Berlin festgenommen worden. Nach neuen Erkenntnissen der Kriminalpolizei handelte es sich bei dem Feuer in Ellrich um vorsätzliche Brandstiftung. Zeugen hätten wahrgenommen, wie ein Fahrzeug unmittelbar nach Ausbruch des Feuers vom Brandort flüchtete, teilte die Polizei mit.

Am Freitag hätten Einsatzkräfte der Polizei mit Unterstützung der Länderpolizeien aus Sachsen-Anhalt und Berlin Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt. Schließlich verhafteten Beamte am Dienstag einen 48 Jahre alten Mann in Berlin. Er sitze seitdem in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Flammen hatten vergangene Woche teilweise auf ein benachbartes Gebäude übergegriffen. Verletzt wurde dabei niemand, doch der verursachte Sachschaden lag den Angaben nach bei mehreren Hunderttausend Euro.