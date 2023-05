Berlin - Im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg ist am Montagabend ein Wohnmobil am Straßenrand in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr konnte den Brand nahe der Ecke Ernst-Fürstenberg-Straße / Paul-Heyse-Straße löschen, wie ein Sprecher sagte. Das Fahrzeug wurde schwer beschädigt. Zur Brandursache lagen zunächst keine Angaben vor. In Berlin brennen immer wieder Autos, oft wegen Brandstiftung.