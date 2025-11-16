Nach einem Wohnungsbrand kommt ein Mann schwer verletzt mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Delmenhorst - Beim Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Delmenhorst ist ein 28 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Die Wohnung habe beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand gestanden, teilte die Polizei mit.

Der Bewohner flüchtete vor den Flammen auf den Balkon und konnte von der Feuerwehr gerettet werden. Er wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber der Bundeswehr in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Das Feuer wurde gelöscht, der Brandort beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zur Höhe des entstandenen Schadens lagen zunächst keine Angaben vor.