Thüringens Bauwirtschaft hat Probleme - der Wohnungsbau bleibt schwach. Die Auftragslage der Betriebe verheißt keinen Aufschwung in diesem Jahr.

Erfurt - Straßen- und Gewerbebau sorgten im vergangenen Jahr für Arbeit in der Thüringer Bauwirtschaft - der Wohnungsbau ging weiter zurück. Nach Auftragslage wird auch 2026 für die Unternehmen kein leichtes Jahr, wie aus Zahlen des Statistischen Landesamtes in Erfurt hervorgeht.

Danach stieg der Umsatz im Bauhauptgewerbe bis Ende November nominal und damit nicht preisbereinigt um 4,4 Prozent auf rund 2,3 Milliarden Euro. Dazu trug der Straßenbau mit einem Umsatzplus von 75,7 Millionen Euro und der Gewerbebau mit einem Plus von 40,1 Millionen Euro bei. Die Probleme im Wohnungsbau, die seit einiger Zeit bestehen, hielten an: Der Umsatz im Wohnungsbau sank um 19,2 Millionen Euro oder 10,8 Prozent. Berücksichtigt wurden dabei nur Betriebe mit mindestens 20 Beschäftigten.

Zwischen Januar und November erhielten sie Aufträge mit einem Volumen von 2,0 Milliarden Euro. Das waren deutlich weniger Aufträge als im Vorjahreszeitraum. Den Rückgang bezifferte das Landesamt mit 302,9 Millionen Euro oder 13,3 Prozent. In den erfassten Betrieben waren 13.758 Arbeitnehmer beschäftigt - 385 weniger als im Vorjahreszeitraum.