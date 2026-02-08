In Berlin-Wilhelmstadt brennt ein Zimmer in einem Mehrfamilienhaus. Ein 72-jähriger Mann flüchtet schwer verletzt ins Freie.

In Berlin-Wilhelmsburg wird ein Mensch bei einem Wohnungsbrand schwer verletzt. (Symbolbild)

Berlin (dpa/bb) -Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Wilhelmstadt ist ein Mensch schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde sie in den frühen Morgenstunden zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gerufen. Der 72-jährige Bewohner hatte Feuer in einem Zimmer bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, verließ der 72-Jährige die Wohnung. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die restlichen Bewohner des Mehrfamilienhauses blieben unverletzt. Der Brand konnte inzwischen gelöscht werden. Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort.

Wie es zu dem Brand kam, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.