Nach einem Wohnungsbrand in Burg mussten Anwohner in die Stadthalle ausweichen. Zahlreiche Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Ursache des Feuers ist noch nicht geklärt.

Burg - Ein Wohnungsbrand in Burg (Landkreis Jerichower Land) hat für eine Evakuierung gesorgt. Laut Polizei mussten die Bewohner des Hauses und des Nachbarhauses am frühen Samstagnachmittag in die Stadthalle gebracht werden. Wie viele Menschen betroffen waren, teilte die Polizei zunächst nicht mit. Die 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand eindämmen, hieß es. Der Sachschaden beläuft sich auf einen unteren fünfstelligen Betrag, teilte die Polizei mit. Die Brandursache sei derzeit unklar.