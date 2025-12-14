Bei einem Wohnungsbrand in einem Hochhaus in Berlin-Spandau sind drei Menschen verletzt worden. Eine Person schwebt in Lebensgefahr. Die Feuerwehr war mit 65 Kräften im Einsatz.

Berlin - Bei einem Brand in einem Hochhaus in Berlin-Spandau ist ein Mensch lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, brach das Feuer aus bislang unerklärter Ursache in einer Wohnung im 9. Obergeschoss eines Hochhauses in der Obstallee aus. Zwei Personen seien über einen Drehleiter aus der Wohnung gerettet worden.

Der Feuerwehr zufolge wurde bei dem Brand ein Mensch lebensgefährlich verletzt, eine Person schwer und eine weitere leicht verletzt. Zehn weitere Personen seien vor Ort betreut worden. 65 Einsatzkräfte waren nach Angaben der Feuerwehr vor Ort. Nachdem die Feuerwehr gegen 6.19 Uhr alarmiert worden war, konnte der Brand gegen 9 Uhr gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache übernimmt die Polizei.