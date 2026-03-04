Eine aufmerksame Nachbarin ruft die Feuerwehr. Ein Rauchmelder sowie Brandgeruch haben sie stutzig gemacht. Doch für den Mieter kommt jede Hilfe zu spät.

Berlin - Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Marzahn ist ein 61-Jähriger tot aufgefunden worden. Rettungskräfte bargen den leblosen Mann am Morgen aus einem Mehrfamilienhaus in der Märkischen Allee, wie die Polizei mitteilte. Ein Notarzt stellte anschließend den Tod des Mieters fest.

Eine Nachbarin hatte zuvor Brandgeruch sowie das Piepen eines Rauchmelders bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Ursache des Feuers ist bislang unklar.